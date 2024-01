Angelica Baraldi inondata di critiche per il legame d’amicizia con Mirko | la replica

(Di venerdì 19 gennaio 2024)rompe il silenzio sui social: l’ex gieffina si espone sul rapportoinstaurato conBrunetti nel giorno del compleanno dell’ex gieffinoè stata una delle concorrenti dell’ottava edizione del Grande Fratello. La giovane e bellaha fatto molto parlare di se all’interno della Casa durante la sua permanenza.nel momento in cui in Casa è arrivatoBrunetti i due hanno subito legato un ottimo rapporto. Leggi anche –> Amici, quattro cantanti convocati in studio: il motivo svelato da Maria De Filippi Le parole dell’ex gieffina…Brunetti oggi compie 27 anni e non sono mancati gli auguri di compleanno da parte dell’ex ...

Pur non essendo più una concorrente del GF, Angelica Baraldi ha preparato una sorpresa per il compleanno della gieffina Perla Vatiero! (comingsoon)

Mirko Brunetti e Angelica Baraldi proseguono l’amicizia fuori dal Grande Fratello: i due ex gieffini in vacanza insieme Mirko Brunetti e Angelica ... (361magazine)

Mirko Brunetti e Angelica Baraldi proseguono l’amicizia fuori dal Grande Fratello: i due ex gieffini in vacanza insieme Mirko Brunetti e Angelica ... (gossipitalia.news)

GF,fa una sorpresa a Perla Vatiero per il suo compleanno Dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti, suo ex fidanzato, dal GF , per Perla si è aperto un nuovo capitolo nel suo percorso ...Parliamo di Mirko brunetti, Ciro Petrone e. I tre, molto legati all' interno della Casa, hanno continuato la loro amicizia anche al di fuori. Grazie alle loro rivelazioni e alle ...Tra gli ospiti ci saranno l'ex gieffina di questa edizione, Angelica Baraldi, e un collega e amico di Beatrice Luzzi, Gabriele Lazzaro. In diretta dallo Studio, si aggiungerà anche Rebecca Staffelli, ...L'ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti ha visto una scena tra Perla e Giuseppe Garibaldi che non gli è andata giù.