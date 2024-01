Andrea Delogu sull’amicizia con l’ex marito | “Quando finisce una storia | vincono le persone”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha parlato dell’affetto che la lega al, Francesco Montanari, al podcast The Basement. Ospite di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha raccontato che i rapporti tra il suo compagno attuale, Luigi Bruno, econiuge sono buoni. “Francesco è una persona stupenda e ha conosciuto Luigi, si sono presi un caffè. Io sono del parere cheunale. Il mio matrimonio è finito perché si è spento l’amore, non è stata colpa di nessuno”, ha raccontato. Un argomento, quello dell’amicizia con gli ex, da sempre spinoso. Da chi sostiene che si possa rimanere in buoni rapporti con i partner precedenti ai fan del ‘no contact’ in qualunque caso, il ...