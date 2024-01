Andrea Agnelli resta inibito per 10 mesi | respinto il ricorso sulle manovre stipendi della Juve

Confermata l'inibizione di 10 mesi per, dopo che il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricordo dell'ex presidente juventino sul caso della "manovra stipendi". I giudici hanno ritenuto il ricorso "in parte ...Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto , "perché in parte inammissibile ed in parte infondato" il ricorso presentato dacontro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per il caso "Manovra Stipendi".aveva presentato ricorso dopo essere stato condannato a 16 ...(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il Collegio di Garanzia presso il Coni respinge il ricorso dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sul cosiddetto caso 'manovra stipendi' perché il ricorso è ...A tenere banco è ancora il caso legato alla manovra stipendi che ha visto tra i protagonisti in negativo anche Andrea Agnelli, il quale è stato inibito per 10 mesi. Agnelli alla luce di questa ...