Anche il West Ham interessato a Phillips

Ieri il Manchester United è caduto per 2-0 in casa del West Ham, mancando l’occasione di confermare il comunque deludente sesto posto, vista la ... (sportface)

Nella gara della 18ª giornata di Premier League, il Manchester United viene sconfitto per 2 - 0 dal West Ham e prosegue nel suo momento di crisi. In ... (247.libero)

Notte fonda per il Manchester United - perde 2-0 in casa del West Ham

Notte fonda per il Manchester United: la squadra di Ten Hag perde in casa del West-Ham per 2-0. Si tratta dell’ottava sconfitta in Premier, adesso i ... (ilnapolista)