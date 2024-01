Amy Winehouse biopic | il trailer di “Back to Black” svela le prime immagini

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Amytorna a incantare il pubblico nelleufficiali dito, il film basato sulla sua vita. A rivestire i panni della tormentata artista britannica, scomparsa improvvisamente all’età di 27 anni, è Marisa Abela. Di seguito, ecco cos’altro rivela il. È stato rilasciato di recente ilufficiale dito, l’attesissimoincentrato su Amy, che prende il titolo proprio da una delle sue storiche hit. Artista tormentata, acclamata come una delle voci più importanti della nuova generazione del soul bianco, è stata in grado di tracciare un solco indelebile con soli due album di inediti, a cui se ne aggiunge uno postumo, nel 2011. Le ...

Pochi giorni dopo la diffusione del primo trailer di " Back to black ", il film biografico sulla vita didiretto dalla regista Sam Taylor - Johnson che raggiungerà le sale cinematografiche britanniche il prossimo 12 aprile, Mark Ronson ha condiviso alcuni suoi pensieri sul nuovo biopic. L'amore tormentato trae l'ex marito Blake Fielder - Civil, che trascinò la diva soul londinese in quel baratro che avrebbe finito per inghiottirla per sempre, il 23 luglio 2011 , a soli 27 anni .