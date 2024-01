Amici 23 | Lorella Cuccarini rompe il silenzio dopo l’abbandono di Mew | il forte gesto per la sua cantante

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La decisione di Mew e Matthew di lasciare23 ha suscitato grande curiosità e adesso anchesi è espressa nei confronti della. Purtroppo finora nessuno ha svelato i motivi dietro questa scelta. Tuttavia, undella professoressa di Mew nel programma, potrebbe fornire qualche indizio sulla situazione. Scopriamo cosa ha fattoe cosa potrebbe significare per la coppia nel programma.23: il mistero del ritiro improvviso di Matthew e Mew Il mistero attorno alla decisione di Mew e Matthew di abbandonare23 continua a tenere i fan in sospeso. Nessuna spiegazione ufficiale è stata data finora, né dalla coppia né dalla produzione del programma. Tuttavia, undi...

Durante il daytime del talent show di Maria De Filippi, le due professoresse di canto non se le mandano a dire. Novità? Non proprio… (vanityfair)

Amici 23, spoiler nuova registrazione: anche questa puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio è stata segnata dai litigi in studio. Dopo ... (blogtivvu)

Lorella Cuccarini è stata la coach di Mew ad Amici 23 e finalmente, dopo giorni dal suo addio, ha rotto il silenzio per condividere un messaggio per ... (comingsoon)

... mentre da un po' è anche coach di danza insieme aCuccarini, con cui forma un duo affiatato e che bene si incastra nella formazione dei giovani talenti di. La sua vita non è sempre ...Anche qui non sono mancate le discussioni tra i professori della scuola di23 . Leggi ancheCuccarini rompe il silenzio dopo l'addio di Mew Anche questa settimana, Rudy Zerbi ha ...Per i telespettatori di Amici non è un volto nuovo, visto che la ragazza è apparsa in studio nella puntata del 7 gennaio. In quell'occasione aveva sostenuto una sfida contro Martina, perdendola.Amici 2023 ha visto l’ingresso di talenti eccezionali ... Un mese dopo, la presentatrice Lorella Cuccarini le ha consegnato la maglia e un banco, elogiandola con le parole: “Mi sei piaciuta sin da ...