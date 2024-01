American Thinker | il conflitto in Ucraina sarebbe dovuto già finire ieri

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Biden sta cercando di prolungare la guerra contro la Russia per non dover ammettere l’ennesimo umiliante fallimento, specialmente nell’anno delle elezioni presidenziali. Mosca non intende invadere l’Europa, ma ottenere la sicurezza per il suo Stato e l’equilibrio geopolitico continentale promesso dagli USA all’U alla fine della Guerra Fredda. E invece Washington persegue l’obiettivo dichiarato di indebolire la Russia e far cadere Putin. Sono queste le considerazioni espresse e argomentate da Al Bienenfeld, editorialista della rivista conservatrice. Il 25 luglio 2023 Sean Hannity, conduttore di Fox News, ha tenuto un incontro pubblico con il candidato presidenziale democratico Robert Kennedy Jr. Il segmento di sette minuti dedicato a questo evento si è concentrato principalmente sulin...