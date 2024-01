Alunno 11enne rischia di soffocare con la merenda | la docente lo salva con la manovra di Heimlich

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tragedia sfiorata in una scuola media di Legnago. Alcuni giorni fa, come segnala la stampa locale, unhato la vita soffocando con un pezzo di. La pronta reazione dell'insegnante ha trasformato una potenziale tragedia in un racconto di coraggio e abilità. L'articolo .