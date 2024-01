“Altro che lutto | guardate che fa” Grande Fratello | veleno su Beatrice Ed è rivolta del pubblico

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Praticamente tutti avrebbero continuato a tenerla nel dimenticatoio, se non fosse per il commento che si è sentita di lasciare sotto ad un tweet sul2023. La fama post-reality, a parte eccezioni, è così. Dura un misero attimo.Luzzi ha ricordato al mondo di Giselda Torresan e lei l’ha attaccata. Sicuramente l’attrice poteva risparmiarsi il commento poco carino su Giselda Torresan, eppure anche lei poteva uscire più elegantemente dalla vicenda tenendosene lontana e restando in silenzio. Tra le diverse frecciatine che poteva indirizzare aLuzzi, la ex del2023 ha scelto la più cattiva.su: “che ...

È arrivata anche un'eliambulanza: il medico e un'infermiere si sono calati con il verricello sul piazzale, ma non hanno potuto farconstatare il decesso . Sempre nella mattina di oggi un ...Undato importante è relativo al - 44% dei ricoveri per Covid, ovvero colorosono in ospedale per altre cause ma sono risultati positivi al coronavirus. In calo del 23% anche i pazienti ...Arriva domani, sabato 20 (ore 21.00) e domenica 21 gennaio (ore 19.00), al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Viale Bognar, 21), “Sagoma – monologo per luce sola” per e con Nando Paone. Il testo di Fabi ...Restano in panne con l'auto, chiedono aiuto e la polizia trova a uno di loro la marijuana. E' accaduto domenica mattina quando un ragazzo e altri suoi due amici si fermano ...