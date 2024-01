Almanacco del 19-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)del giorno è mercoledì 17 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Antonio Abate 98 probabilmente di origine etrusche di etimologia incerta diverse Sono le ipotesi sul suo significato colui che fronteggi suo avversario anche inestimabile Sant’Antonio è il protettore degli animali proverbi di Sant’Antonio dalla barba bianca se non ha imbiancato in Bianca sono nati oggi Benjamin Franklin Cassius Clay Muhammad Ali Michelle Obama e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi nel salutare Giovanni andiamo ad augurare buon compleanno a Stefania Claudio Valentina miele Lucio e Maria Laura andiamo anche a salutare Edoardo Katia Jonathan buona giornata anche a Federica e a Vanessa e allora pronti per il nostro viaggio nel tempo che ci fai in quel 17 gennaio 1929 sul quotidiano statunitense a fare la prima striscia di Pompei ...