Allerta meteo a Benevento | l’avviso di Mastella

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile regionale ha emesso un avviso per le avverse condizionirologiche a partire dalle ore 22:00 di oggi venerdì 19 gennaio e fino alle 24 ore successive; in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni prevalentemente nevose, con apporto al suolo moderato, con quota neve in abbassamento fino a 500 metri, in attenuazione dal tardo pomeriggio e venti forti con possibili raffiche”. Pertanto, il sindaco diClementeinvita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso diper raffiche di vento: – osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario; – prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture ...

Un avviso di allerta meteo in Campania per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato è stato emanato dalla Protezione civile ... (2anews)

Si prevedono venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi, e per le prossime 18 - 24 ore, è prevista l'gialla per maltempo in tutto il Lazio. E' quanto fa sapere la Protezione Civile Regionale. Nello specifico, sono previsti venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.Una mareggiata a Porto Recanati Altra giornata con l'posizionata sul giallo quella di domani. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un nuovo bollettino per tutta la giornata di domani che riguarderà la fascia collinare e ...Firenze, 19 gennaio 2024 – Vento fortissimo a Firenze. Nelle ore pomeridiane il vento si è alzato come indicato dalle previsioni meteo. Calo delle temperature e raffiche continue stanno interessando ...Si prevedono venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi, e per le prossime 18-24 ore, è prevista l'allerta gialla per maltempo in tutto il Lazio. E' quanto fa ...