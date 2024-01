Allegri Juve | sirene Arabe accese | dubbi sul futuro

(Di venerdì 19 gennaio 2024)sarà il rebus più grande da qui alla fine della stagione: tanti isuldovuti anche alledall’Arabia Sauditasarà il rebus più grande da qui alla fine della stagione: tanti isuldovuti anche alledall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tutti sono convinti che il tecnico bianconero o rinnoverà il proprio contratto entro la prossima stagione oppure troverà con la società una soluzione consensuale per un’uscita anticipata. La sensazione è che non inizierà una nuova stagione con il contratto in scadenza.

Flavio Briatore in esclusiva ai nostri microfoni sulla Juventus : “C’è solo da fare i complimenti ai giocatori e al mister per il lavoro fatto”. La ... (notizie)

C'è poco da dire sulla netta vittoria per 3-0 della nuova (perché è cambiata, in meglio) Juventus sul Sassuolo. C'è... (calciomercato)

L’Inter si prepara a scendere in campo per la semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio e la tensione è sempre più alta. Il riferimento è ... (calcioweb.eu)

Tutto ha avuto inizio a città invertite rispetto a oggi: Marotta viveva a Torino, Allegri stava a Milano in casa rossonera Ha inizia to Beppe ... (calcionews24)

Dopo l'esplosione di Yildiz che gli ha tolto spazio nelle rotazioni di, proprio l'idea di una nuova esperienza oltre confine (la terza della carriera dopo Everton e Psg) era la preferita dall'...Massimilianoha in mente soltanto la trasferta in Salento. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta invece sistemando gli ultimi dettagli per chiudere definitivamente l'affare Tiago Djalò .La Juventus può aspettare. In casa Inter, come spiega oggi Tuttosport, il pensiero è la Supercoppa Italiana e la semifinale che oggi si ...Cristiano Giuntoli si sta specializzando nei parametri zero, la difesa della Juventus è sistemata con due colpi di caratura internazionale ...