Allarme Wax a Roma | ecco gli effetti della droga simile alla cera d’api

Rientrato l', Angelina Mango e Maddalena Svevi per il team formato da Emanuel Lo e Lorella ... Isobel Kinnear per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e Mattia Zenzola edel team ...... dopo il contagio di due concorrenti, è subito scattato l'per un possibile slittamento ... Isobel Kinnear per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi , e Mattia Zenzola edel team di ...Sembrava che non circolasse più, se non in minime quantità, ma adesso è tornata prepontemente d'attualità: parliamo del Wax, termine che in inglese significa "cera" per il suo aspetto simile alla cera ...Si estrae dalle cime di cannabis e si fuma con pipe da crack. Sequestro dei carabinieri a Città Giardino. L’allarme della tossicologa: “Concentrato di hashish ...