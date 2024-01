Alimenti | Pulina Uniss | “Proteine animali indispensabili nella nostra dieta”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) "Sostituire carne, latte, uova e pesce è praticamente impossibile" "Quellerappresentano la quota diper laalimentazione più rilevante e oltre il 55% degli amminoacidi essenziali li otteniamo da carne, latte, uova e pesce. Sostituire questinon è difficile, è praticamente impossibile. In molti Paesi del mondo vi è la

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) – “Quelle animali rappresentano la quota di proteine indispensabili per la nostra alimentazione più rilevante e ... (calcioweb.eu)

"Gli impatti della carne bovina sono in linea con quelli degli altri prodotti animali e vegetale; oltre il 90% degliinseriti nel ciclo produttivo - ha sottolineato Giuseppe, ...Sostituire questinon è difficile, è praticamente impossibile. In molti Paesi del mondo vi ... Così all'Adnkronos Giuseppe, professore ordinario di Zootecnia speciale Università di ...Sostituire questi alimenti non è difficile ... Così all'Adnkronos Giuseppe Pulina, professore ordinario di Zootecnia speciale Università di Sassari, a margine del convegno 'Carni rosse: economia, ...Il suo consumo equilibrato permette di portare benefici alla salute e l’impatto ambientale degli allevamenti bovini italiani è virtuoso e contribuisce anche all’incremento delle fonti energetiche rinn ...