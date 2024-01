Alimenti | Poli Nfi | “Rischio malattie da carne rossa? Da studi visione semplificata”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) – “di carattere epidemiologico, condotti in vari Paesi del mondo, associano il consumo alimentare di quantità elevate diad un aumento deldi sviluppare alcune patologie, come alcunecardiovascolari ed alcuni tumori. Questihanno portato a chiavi lettura semplificate, che spesso etichettano lacome intrinsecamente pericolosa. In realtà è importante ricordare prima di tutto che da questiemergono per definizione solamente associazioni, non relazioni di natura causale; inoltre, gli effetti non favorevoli si osservano in genere solamente in una parte ridotta della popolazione (spesso il 10-20% con maggiori consumi). Questi effetti sono inoltre di ...