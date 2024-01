Alimenti | Cicero | “Carne rossa utile anche in alcune condizioni cliniche”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Indicazioni mediche per un’assunzione ragionata e ragionevole disi basano sull’esistenza diin cui l’apporto aminoacidico e minerale – come ferro o zinco e vitaminico – ottenibili con queste carni possono giustificare un’indicazione specifica all’assunzione ragionevole di questi. Esempi specifici sono: l’anemia; la prevenzione e la gestione della perdita di massa muscolare, nota come sarcopenia,a seguito di immobilizzazione prolungata o parziale o solo di pochi giorni; per la cicatrizzazione di traumi o malattie, incluse quelle psichiatriche come il declino cognitivo dell’anziano”. Così Arrigo, presidente Società italiana di nutraceutica, intervenendo oggi al convegno ...