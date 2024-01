Algeria-Burkina Faso Coppa d’Africa | 20-01-2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ladopo la prima giornata sta già regalando risultati inaspettati e con l’eccezione del Senegal sono state poche le favorite almeno per quanto riguarda la vittoria dei rispettivi gironi a rispettare le attese. L’, in prima fila tra le outsider per il successo nel torneo, non è andata oltre il pareggio 1-1 contro InfoBetting: Scommesse Sportive e