Alessio Cini | colpito con una spranga e bruciato vivo Arriva la svolta nel caso | omicidio per l’eredità?

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024nel brutaledi, 57enne originario di Prato e residente ad Agliana, in provincia di Pistoia, il cui cadavere semicarbonizzato è stato trovato dalla figlia adolescente lunedì 8 gennaio nel giardino della sua villetta in località la Ferrucci. La Procura, diretta da Tommaso Coletta, ha decretato il fermo di Daniele Maiorino, 58enne originario di Prato e cognato della vittima, che era anche suo vicino di casa.per? Secondo gli inquirenti Maiorino avrebbe uccisoper entrare in possesso della sua eredità e su di lui pendono le accuse divolontario aggravato dal vincolo di parentela e dall’aver agito con sevizie e crudeltà. I carabinieri della compagnia di ...

