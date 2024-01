Alessandro Impagnatiello inchiodato da un' immagine | la foto decisiva a Quarto Grado

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “E' il bagagliaio dell'auto dove la povera Giulia è rimasta quasi due giorni”. Sono queste le parole che Gianluigi Nuzzi usa per presentare la, di cui, trasmissione di Rete4, è venuta in possesso e che riguarda il femminicidio di Giulia Tramontano (che era anche incinta). Una vicenda per la quale è appena iniziato il processo a carico di, che rischia l'ergastolo. Nella puntata del 19 gennaio viene quindi mostrata l'esclusiva, che porta Luciano Garofano, ex comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma, a questo commento: “Io devo dire che la gestione post-omicidiaria, sulle prime, davvero così improvvisata mi aveva fatto pensare che non fosse un omicidio premeditato. Stiamo parlando delle luminescenze proprio del ...