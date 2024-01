Alec Baldwin | nuove accuse di omicidio sul set del film Rust

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Un Grand Jury del New Mexico ha accusato formalmente l'attore americanodi due capi d'imputazione percolposo involontario in relazione alla sparatoria accidentale avvenuta durante le riprese del suo ultimo, "", che aveva provocato la morte del direttore della fotografia. L'attore 65enne si era già dichiarato non colpevole a febbraio. I suoi avvocati avevano reso noto in aprile che ledicolposo erano state ritirate, ma in ottobre il procuratore speciale Kari Morrissey aveva annunciato che il suo caso sarebbe stato portato davanti a un grand jury. Secondo la Cnn,in caso di condanna rischierebbe fino a 18 mesi di carcere e una multa da 5.000 ...

L'attore accusato nuovamente per la morte della direttrice della fotografia Un Grand Jury del New Mexico ha accusato formalmente l'attore americanodi due capi d'imputazione per omicidio colposo involontario in relazione alla sparatoria accidentale avvenuta durante le riprese del suo ultimo film, "Rust", che aveva provocato la morte ...Brutte notizie per. L'attore statunitense è stato rinviato a giudizio da un gran giurì in New Mexico a causa della sparatoria letale sul set di Rust . Era il 21 ottobre del 2021 quando durante le riprese ...L’attore Alec Baldwin è stato recentemente incriminato di nuovo per omicidio colposo involontario in relazione alla morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia, sul set del film “Rust”.Un Grand Jury del New Mexico ha accusato formalmente l'attore americano Alec Baldwin di due capi d'imputazione per omicidio colposo involontario in relazione alla sparatoria accidentale avvenuta ...