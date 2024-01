Alec Baldwin a processo per la sparatoria sul set di «Rust» | l’accusa di omicidio colposo dopo un nuovo rapporto sulla pistola

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è stato incriminato condi. Se condannato, l’attore rischia fino a 18 mesi di carcere. I fatti risalgono all’ottobre 2021, quando dallache impugnava l’attore sul set del filmpartì un proiettile che uccisero la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferì anche il regista del film, Joel Souza.ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto del revolver Colt 45 che gli era stato consegnato sul set del film, e di non sapere che l’arma fosse carica. La scorsa estate, i procuratori speciali, Kari Morrissey e Jason Lewis, hanno fatto sottoporre laad ulteriori test forensi. Emerse che il proiettile poteva essere partito soloche qualcuno ...

Colpo di scena nell'inchiesta riguardante la sparatoria sul set del film Rust nel 2021 : l'attoreè stato incriminato da un gran giurì del New Mexico con due capi di imputazione per omicidio colposo, per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins . Nell'incidente ...I pubblici ministeri avevano portato il caso davanti al gran giurì di Santa Fe questa settimana, mesi dopo aver ricevuto una nuova analisi della pistola ...Una bambina di 9 mesi è in gravi condizioni dopo un infortunio domestico a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. La piccola era in casa con i genitori quando all'improvviso le è caduta addosso ...SJ Clarkson, regista di Madame Web, svela nuovi dettagli sul film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney e conferma che si tratta di un mondo a sé stante.