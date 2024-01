Al via la missione spaziale Ax-3 con l’italiano Villadei | il momento del lancio – Video

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ partita con successo la primacommerciale europea Ax-3 di Axiom Space con a bordo un astronauta italiano, il pilota Walter. L’equipaggio è stato lanciato verso lo spazio da un Falcon9 di Space X e viaggia a bordo della capsula Dragon Crew della societàdi Elon Musk. Ladurerà due settimane. La Ax-3 dovrebbe attraccare alla Iss sabato 20 nella mattinata italiana. Nelle immagini, ildel. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

(Adnkronos) – SpaceX rinvia il lancio della missione Ax-3 di Axiom Space il cui volo verso la Iss era previsto per questa notte, alle 23,11 ora ... ()

La missione europea nel Mar rosso , le sue tempistiche e l’attuale situazione di pericolo per l’economia marittima italiana, sono il centro di un ... (open.online)

Ha preso ilpoco prima delle 23 di giovedì sera laspaziale Ax - 3, che vede per l'Italia un ruolo di primo piano. A pilotare la navicella Crew Dragon dal Kennedy Space Center, in Florida, verso la ..., al Polo Tecnologico Fabbrica dell'Innovazione diGianturco, in occasione del lancio dell' ... rientra nell'ambito dellaAX - 3 condotta dall'astronauta italiano Walter Villadei. Si ...Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, assisterà dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral al lancio della missione spaziale ...(Adnkronos) – E’ partita con successo la prima missione commerciale europea Ax-3 di Axiom Space con a bordo un astronauta italiano, il pilota Walter Villadei. L’equipaggio è stato lanciato verso lo sp ...