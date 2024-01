Al “Museo Nazionale Marc Chagall” di Nizza arrivano 4 capolavori

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (askanews) – Quattro straordinarie opere disono entrate nelle collezioni del “” di, in Francia, dedicato al grande maestro, in occasione del 50esimo anniversario della sua creazione. Completano la collezione del, composta oggi da quasi 1.000 pezzi, rendendolo una delle collezioni pubbliche di opere dipiù importanti al mondo. E saranno visitabili dal 27 gennaio al 13 maggio 2024. Si tratta de “Il cavaliere messicano in rosso e il suo cavallo viola” (1943) che appartiene al gruppo delle gouaches ‘messicane’ realizzate durante il soggiorno dell’artista in Messico nel 1942. C’è poi “La Deposizione dalla Croce su sfondo blu” (1950): inondato dal colore blu, ...