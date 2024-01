“Al cinema con l’Anpi” | cineforum a Dalmine e a Levate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)“Betelli”Giovaniinaugurano il 2024 con una proposta culturale per il territorio. Dopo anni, infatti,ditorna a organizzare untematico incentrato sui diritti pensato ed ideato dal suo gruppo giovani. Intendono, così, promuovere un approccio critico alla realtà, con l’auspicio e la speranza che da questo cresca ulteriormente la consapevolezza che l’antifascismo è pratica quotidiana per i diritti oggi messi in discussione da una pericolosa cultura regressiva. Gli organizzatori spiegano: “Da anni ormai assistiamo ad un rigurgito neofascista a tutti i livelli, come tristemente testimoniato dai recenti avvenimenti di Acca Larentia. Lottare contro il fascismo e la sua cultura originaria, contro l’Ur-Fascismo di cui ...