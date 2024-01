Agguato a Napoli | il folle raid alle Case nuove | esplosi 80 proiettili

Così il sindaco di, Gaetano Manfredi, in relazione al tema della sicurezza a margine della ... dove nei mesi scorsi un bar ha subito una rapina, e all'indomani di unche, in un'altra ...Così il sindaco di, Gaetano Manfredi, in relazione al tema della sicurezza a margine della ... dove nei mesi scorsi un bar ha subito una rapina, e all'indomani di unche, in un'altra ...NAPOLI – Sparatoria nel centro di Napoli. Mercoledì 17 gennaio, intorno alle ore 19, quasi 80 colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi fra la folla tra corso Arnaldo Lucci e via Toscano. Almeno due pi ...V., colpita per errore nel corso della furiosa sparatoria. Un agguato in piena regola quello che, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, aveva come bersaglio il ragazzo, piccolo ...