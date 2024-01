Aggredirono un fotografo per una spilla anti fascista | denunciati esponenti di CasaPound che erano a Acca Larentia

L'aggressione fascista di ottobre Ad ottobre la vittima, un 44enne, fu immobilizzata, minacciata con un coltello, colpito a calci e pugni per ... (247.libero)

Sono cinque gli indagati per l’aggressione avvenuta a Napoli il 12 ottobre scorso ai danni di un fotografo di 44 anni che indossava una spilla ... (open.online)

... nell'ambito di una inchiesta sull'aggressione subita a Napoli nell'ottobre 2023 da unche indossava una spilla con un logo antifascista sul giubbotto. Anche una quinta persona, sempre del ...Sono cinque gli indagati per l'aggressione avvenuta a Napoli il 12 ottobre scorso ai danni di undi 44 anni che indossava una spilla antifascista. La Procura di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per tre di loro, un altro ha ricevuto un divieto di dimora e la quinta persona è ...Il 21 e 22 gennaio 8 Paesi si sfideranno a Parigi per la Coppa d’Europa di Pasticceria ...Tre esponenti napoletani di CasaPound sono ai domiciliari e ad un quarto è stato notificato un divieto di dimora, nell'ambito di una inchiesta sull'aggressione subita a Napoli a un fotografo che indos ...