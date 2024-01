Affare Osimhen | la Procura di Roma chiude l’indagine su De Laurentiis per falso in bilancio

Aurelio de Laurentiis indagato per l'affare Osimhen , per la Procura di Roma è "falso in bilancio". I pm hanno chiuso l'inchiesta e adesso si va ... (ilgiornaleditalia)

Aurelio De Laurentiis è indagato con l'accusa di falso in bilancio per l'acquisto dell'attacante Victor Osimhen. I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l'indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta anche altri componenti del board del club. Nel 2020 il centravanti nigeriano è stato acquistato dai francesi del Lille: il trasferimento più oneroso di sempre nella storia del Napoli. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.