Affare Osimhen | De Laurentiis indagato per falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis è indagato con l‘accusa di falso in bilancio per la questione delle presunte plusvalenze fittizie ottenute nell’ Affare ... (teleclubitalia)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , risulta indagato per l'ipotesi di reato di falso in bilancio nell'inchiesta della Procura di Roma ... (panorama)

La decisione della Procura di Roma per l'dopo le indagini sull'operazione con il Lille. I dettagli Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Procura di Roma avrebbero chiuso il caso che vede indagato Aurelio De Laurentiis ...I quattro giocatori valutati 21 milioni di euro Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie intorno all' acquisto del bomber Victornel 2020 dalla squadra francese del Lille. ...Osimhen, capocannoniere e trascinatore della squadra che ha vinto il terzo scudetto, arrivò dal Lille per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro. L’acquisto più costoso della storia del ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rischierebbe il processo a Roma per l'acquisto di Osimhen Secondo ANSA, la procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato Aurelio De Laurentiis.