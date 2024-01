Affare Osimhen | cosa rischia adesso Aurelio De Laurentiis

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Chiuse le indagini sull’: la procura vuole il processo perDe? La notizia ha gelato in questi minuti il mondo del calcio italiano:De, presidente del Napoli, è stato indagato con l’accusa di falso in bilancio in relazione all’acquisto del calciatore Victornell’estate del 2020. Insieme a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.