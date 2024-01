AEW | Nuova open challenge per Adam “Edge” Copeland a Collision | i dettagli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La AEW ha confermatomente la presenza diper il prossimo episodio di, con la Rated R Superstar che indirà unacome accaduto nelle ultime settimane. Ricordiamo che lo show sarà il primo della storia AEW che si terrà a St. Louis, Missouri, e l’incontro dell’ex WWE risulta il terzo confermato per l’evento, dopo Eddie Kingston & Ortiz vs. Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli & Bryan Danielson) e Buddy Matthews vs Daniel Garcia. Ricordiamo anche la presenza di Jon Moxley, che tornerà sui ring AEW dopo una breve assenza a seguito dei suoi impegni nel Sol Levante per la NJPW. Sarà lui a rispondere alla sfida di? Sarebbe un inedito mica da ridere, anche se ...

Durante la trasmissione speciale di AEW Dynamite “Winter is Coming”, Samoa Joe è salito sul ring per rivolgersi al pubblico. Il wrestler samoano si ... (aewuniverse)

Worlds End ha rappresentato un importante spartiacque per la AEW e per questo motivo, durante il primo episodio di Dynamite del 2024, si è ... (zonawrestling)

...non solo "vita all'ebraismo", ma anche "l'ebraismo dei muscoli che è andato perso". I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld ......non solo "vita all'ebraismo", ma anche "l'ebraismo dei muscoli che è andato perso". I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld ...La notizia di giornata è senza dubbio l’addio di Kazuchika Okada dalla NJPW. Come abbiamo riportato, nelle scorse ore la federazione giapponese ha fatto sapere che la Superstar dal 1° febbraio sarà li ...Negli scorsi giorni si è parlato molto del futuro di Kazuchika Okada, e nel corso della notte appena passata, la NJPW ha fatto sapere che la Superstar lascerà la federazione. Con un comunicato stampa, ...