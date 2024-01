AEW | Dynamite batte la NBA negli ascolti | dato molto confortante per Tony Khan

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La AEW ha battuto la concorrenza della NBA, trasmessa dalla ESPN, ottenendo il primo posto della classifica delle TV via cavo del mercoledì sera con la diretta di. Il, del Wrestling Observer, fa il paio con il report di Wrestlenomics che, invece, ci riporta come gli spettatori medi siano stati 891.000 (in rialzo rispetto ai 797.000 di sette giorni prima). Risultato, dunque, per, grazie anche alla cardforte proposta per l’evento, culminato con la prima difesa titolata di Samoa Joe contro HOOK. Il key demo della serata, ovvero il18-49, balza quindi a 0.33, rispetto agli 0.29 della settimana precedente, con un +11% di media rispetto all’andamento dell’ultimo mese. TV RATINGS ARE INAEW ...