Addio nazionale e addio Serie A | il talento italiano va via | tifosi senza parole

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Unche in molti non avrebbero ipotizzato. Dopo essere finito ai margini dellamaggiore, illascia laA. Undestinato ad esplodere, ma non si sa ancora quando. Quella di Simone Pafundi è una storia strana, paradossale e purtroppo tutta italiana. In una paese dove i giovani fanno grande fatica a decollare, anche il mondo del calcio racconto i percorsi di ragazzi di grande, tenuti dietro da dinamiche a volte ben al di sopra delle loro possibilità e soprattutto della loro volontà. Certo, Roberto Mancini aveva provato a scardinare tutto questo. Proprio nel caso di Pafundi, infatti, l’ex commissario tecnico dellaitaliana aveva dato una possibilità al...