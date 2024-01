ADDETTA O ALLA PULIZIA

(Di venerdì 19 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 06/01/2024 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, ricerca con URGENZA per importante azienda cliente sita aCITTA’ DI CASTELLO (PG) un / una: ADDETTO / ALe risorsa selezionata si occuperà della, del riordino e della sanificazione. Requisiti richiesti: essere automunita / o; residenza o domicilio vicina al posto di lavoro; disponibilità immediata;esperienza anche minima nel ruolo; flessibilità oraria; Si offre: Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato PART TIME CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

