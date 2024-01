Ad ANNA interessa solo spaccare

(Di venerdì 19 gennaio 2024) C’è questo gioco quanto mai stupido e squalificante di classificarecome “la miglior rapper donna d’Italia”. Non che di per sé sia una bugia, ma quell’aggettivo dopo il termine che descrive e identifica il genere nel qualeè entrata ancora adolescente sparigliando senz’ombra di dubbio un paio di carte, ci porta a pensare che in qualche modo ci debba essere una classifica ad hoc. a parte e al femminile, per far sì che la rapper di Bando abbia un posto meritevole in graduatoria. È il momento di, che con *Vetri neri* (ma non), a vent’anni appena compiuti, ha già l’Italia ai suoi piediLa sua voce, il suo flow, la sua grinta, la sua personalità emergono. Succede ora che, all’anagrafePepe, divide il palco e le collaborazioni con i king del rap italiano, ma ...

... di libertà di coscienza e di democrazia: sapete chi è stato il più duro a contestareMaria ... Secondo: del transfemminismo alla gente interessava poco quando Michela era in vita eancor ...L'annuncio contenuto in una e - mail diWintour sta facendo parlare il mondo della musica e del giornalismo musicale americano, e non ... La notizia infatti nonsolo il mondo editoriale ...I got it è una summa perfetta delle capacità di ANNA, un banger trap che mischia perfettamente italiano e inglese e che mette in chiaro che quella viral hit di ormai quattro anni fa non era stata una ...riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Una vita lontane. Più di 40 anni senza avere la possibilità di potersi guardare negli occhi, di abbracciarsi, di dirsi 'ti voglio bene'.