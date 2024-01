Acquisto Osimhen | chiuse le indagini | De Laurentiis rischia processo a Roma

Rinvio a giudizio per falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli. Lo ha deciso la procura di Roma, che ha chiuso le indagini ... (247.libero)

Questo è quanto si legge sull'edizione online de La Repubblica : "Aurelio De Laurentiis è indagato con l'accusa di falso in bilancio per l'dell'attacante Victor. I magistrati della ...... Aurelio De Laurentiis , e l'inchiesta sul falso in bilancio per l', da parte del Napoli, di Victor, arrivato dal Lilla nel 2020 per 71,2 milioni, affare nel quale rientravano anche ...Situazione esplosiva in casa Napoli. La procura di Roma ha chiuso indagini a carico di Aurelio De Laurentiis sulla notificazione del reato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen.Stando a quanto rivelato da Repubblica, la Procura di Roma ha chiuso le indagini in merito all'acquisto di Osimhen dal Napoli e ha deciso di indagare Aurelio De… Leggi ...