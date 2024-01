Acea presenta a marzo nuovo piano | spinta su crescita e investimenti

... ma dicembreun segno negativo, il primo dopo sedici mesi consecutivi di crescita. In Europa occidentale (Ue + Efta + Regno Unito) - secondo i dati dell', l'associazione dei costruttori ...Chiude in crescita il mercato dell'auto europeo nel 2023, ma il mese di dicembreun segno negativo In Europa (Ue + Efta + Regno Unito) - secondo i dati dell', l'associazione dei costruttori europei - sono state immatricolate nell'anno 12.847.481 auto, il 13,7% in più ...A marzo Acea presenta il piano industriale in cui sarà evidenziato il percorso di crescita e di investimenti della società che è impegnata "in importanti progetti" in tutti i settori in cui opera. Sul ...TORINO - Chiude in crescita il mercato dell’ auto europeo nel 2023, ma il mese di dicembre presenta un segno negativo In Europa (Ue + Efta + Regno Unito) - secondo i dati ...