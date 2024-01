Accademia Nazionale di Agricoltura | carne rossa può essere sostenibile

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Lapuòa livello salutistico, economico, ambientale ed etico. Il suo consumo equilibrato permette di portare benefici alla salute e l’impatto ambientale degli allevamenti bovini italiani è virtuoso e contribuisce anche all’incremento delle fonti energetiche rinnovabili”. E’ la posizione dell’diemersa in occasione del convegno ‘Carni rosse: economia, salute e società. Una riflessione’, organizzato dall’presso la Sala Serpieri di Palazzo della Valle, sede di Confa Roma. L’incontro è stato l’occasione per fornire uno sguardo approfondito sull’intera filiera della produzione diin Italia, ...

Appuntamento fisso del palinsesto festivo delle reti tv, questa sera alle 21.15 andrà in onda su Rai 5 il Concerto di Natale. In scena la celebre ... (iodonna)

Una riflessione', organizzato oggi dall'di agricoltura presso la Sala Serpieri di Palazzo della Valle a Roma, sede di Confagricoltura. "Il consumo moderato di carne rossa, che ...E' la posizione dell'di Agricoltura emersa in occasione del convegno 'Carni rosse: economia, salute e società. Una riflessione', organizzato dall'presso la Sala Serpieri ...Una riflessione', organizzato dall'Accademia nazionale di agricoltura oggi a Roma presso la sede di Confagricoltura. "La carne è e rimane uno dei prodotti fondamentali per la nutrizione dell'uomo - ...Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Dopo le emozioni vissute nel novembre scorso dai giovani dell'Accademia Peligna, ospiti per un giorno nel ritiro della Nazionale, sabato 20 gennaio alle ore 10 sono in ...