Accadde oggi | 19 gennaio | Francesco Cozza ed altre ricorrenze 

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 19edricorrenze Festeggia mezzo secolo la settimana successiva il centodecimo anniversario dalla nascita della Reggina. Con gli amaranto festeggiò la storica promozione in Serie A. Un simbolo del club calabrese. Il 19del 1974 nasceche compiecinquant’anni. In Serie A ha indossato anche le maglie di Reggiana, Cagliari, Lecce e Siena. Nel Salento è stato compagno di squadra di Alessandro Conticchio, nato il suo stesso giorno.è il centenario dalla nascita di Silvio Arrighini, il quale indossò le maglie di Padova e Sampdoria. Esattamente dieci anni fa si spegneva Bert Williams, che con il Wolverhampton festeggiò un campionato e una FA Cup. Il 19...

...fino al 31 dicembre 2024 che limiti la punibilità ai soli casi di colpa grave comedurante ...- la possibilità per i medici su base volontaria di restare in servizio fino ai 72 anni (al ...Un pezzo da collezione, Apple Lisa è uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti , soprattutto se perfettamente funzionante. Nel 2017 un esemplare è stato venduto all'asta in Germania per 50.300 ...