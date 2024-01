Abusi sessuali sulle nipotine quando sbagliavano nei compiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La storia dello zio orco in Italia: compiesbagliano neio vedono la televisione. Storie dia Roma, dove per l’ennesima volta ci troviamo a raccontare una vicenda che vedo lo zio come “orco” della storia. L’uomo, che in diverse occasioni accudiva leper aiutare i loro genitori con il lavoro, trasformava quelle occasioni per abusare sessualmente delle bambine. Secondo i racconti del pedofilo, l’uomo le violentava sotto comando del Diavolo.: la vicenda Tutto il processo che lo condanna parte dalle testimonianze dello stesso uomo, dichiarato mentalmente instabile. I ...