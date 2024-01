Abu Mazen | ' Non ci può essere sicurezza e stabilità nella regione senza uno Stato palestinese'

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Non può esserci "sicurezza e stabilità nella regione" senza uno Stato palestinese, ha affermato il portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas () , riferisce l'Associated Press. Le osservazioni arrivano in risposta al rifiuto da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, giovedì, delle richieste degli Stati Uniti di ...Riaprire un dialogo con, al fine di affidargli in un futuro la gestione della Striscia di Gaza rappresenterebbe un errore gravissimo, considerata l'ormai poca credibilità di questo ...Non può esserci “sicurezza e stabilità nella regione” senza uno Stato palestinese, ha affermato il portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) , riferisce l'Associated Press.(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GEN - Il leader centrista dell'opposizione in Iscraele, Yair Lapid, ha fatto una piccola apertura sul fatto che l'Autorità nazionale palestinese (Anp) di Abu Mazen possa avere ...