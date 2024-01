Abilitazioni a cascata per concorsi docenti e percorsi abilitanti | il Ministero dice no | “Non risultano applicabili”

Nuovo Concorso per la scuola secondaria con DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 e nuovo regole. Il bando infatti non prevede le cosiddette " abilitazioni ... (orizzontescuola)

Quando scatta riserva posti Invalidità e legge 104: quali vantaggi in graduatoria Concorso secondaria 2023, non prevedeper chi supera le prove La legge 104 non va inserita. ...Nuovo concorso per la scuola secondaria con DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 e nuovo regole. Il bando infatti non prevede le cosiddette '' tipiche dei concorsi ordinari, perché la procedura è straordinaria (e se non vogliamo utilizzare questo termine, certamente è diversa da un ordinario puro). Il concorso ...