Abbiamo un' immagine ancora migliore del buco nero M87*

"Noi, come tutti i media italiani, non abbiamo mai pubblicato le immagini dell'orrore del 7 ottobre. Una scelta di grande responsabilità": David ... (liberoquotidiano)

...di fronte al parlamento permetterebbe al premier di rafforzare per contrasto la suadi "... "Noi siamo quelli del Pnrr , noiportato in Italia i fondi e convinto gli altri alla ...... per ridare forza e identità all'della città, investendo su nuovi strumenti e rafforzando quelli che funzionavano già bene. I risultati cheottenuto sono frutto di un lavoro di ...C'è una nuova immagine del buco nero supermassiccio al centro della galassia M87, il primo a essere “fotografato” (per quanto si tratti, in realtà, di un’immagine ricostruita). L'immagine è stata otte ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Ne abbiamo già parlato nel lontano 2022 quando la Nia, o @dollclu ...