Abbiamo provato la mascherina sbiancante per i denti | come funziona | quanto è efficace | cosa devi sapere

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Quando l'obiettivo chiaro, dichiarato, segnato lì sul post-it all'ingresso di casaperenne promemoria è quello di averepiù bianchi a stretto giro, laa luce LED può effettivamente essere una soluzione pratica,e veloce. Da prendere in considerazione soprattutto perché dà la possibilità di scegliere in autonomiae quando dare il via al trattamento, e di ripeterlo nel tempo per potenziare o mantenere i risultati ottenuti. Ma, nel dettaglio? È sicura? E quali sono i risultati che è possibile verosimilmente aspettarsi? Vediamo tuttoquello che dovrestisullaper iprima ...