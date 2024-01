Abbattimento Villa Rachele a Bordighera | Trucchi | C' è il no dalla Commissione Paesaggistica Comunale e dalla Soprintendenza

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 'Leggo che la Giuntadiha deliberato indirizzo favorevole in merito all'interesse pubblico relativo alle opere a scomputo della proposta progettuale circa l'e la ...

...deliberato indirizzo favorevole in merito all'interesse pubblico relativo alle opere a scomputo della proposta progettuale circa l'e la ricostruzione con probabile ampliamento di...'Ai carabinieri che hanno concluso l'ultima brillante operazione adel fuoco va il mio sincero e sentito ringraziamento. Il sequestro di dieci chili di eroina e ...fondamentale' l'del ...I responsabili territoriali di Legambiente, Codacons, Mareamico e Agrigento punto e a capo lanciano un appello alle istituzioni per la restituzione alla fruizione pubblica del parco urbano. Due milion ...La quarta inchiesta su presunti abusi riguarda la palazzina liberty abbattuta in aprile tra le proteste dei residenti. Il giallo dei murales ...