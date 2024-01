A che ora Valencia-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket 2024 | programma | canale | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’EA7 Emporio Armanitorna in campo al Pabellon Fuente de San Luis stasera per il ventiduesimo turno di. I biancorossi scendono in campovenerdì 19 gennaio al Pabellon Fuente de San Luis – inizio del match alle ore 20:30 – contro i padroni di casa delnel match valido per la ventiduesima giornata della regular season 2023-. Ennesimo scontro diretto nella corsa ai play-in per l’EA7 Emporio Armaniche questa sera scende in campo acontro gli spagnoli che attualmente precedono Melli e compagni con un successo in più. La zona play-in è distante due vittorie pered espugnare il Pabellon Fuente de San Luis è fondamentale per non perdere nuovamente il treno giusto. L’, però, ...