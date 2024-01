A che ora parte Marta Bassino nel gigante di Jasna | programma esatto | n di pettorale | canale tv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si terrà domani, sabato 20 gennaio 2024, con la prima manche alle ore 09.30 e la seconda run alle ore 13.00, ilfemminile in, in Slovacchia, che aprirà la due giorni dedicata alle prove tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Saranno otto le azzurre al via: Federica Brignone con l’1,col 6, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 33, Elisa Platino col 38, Lara Della Mea col 43, Ilaria Ghisalberti col 55 ed Ambra Pomarè col 57. Saranno 69 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra scatterà con il numero 6. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo di ...

Una agevolazione per i cittadini, senza dubbio, ma che deve ancora attendere prima della sua attuazione. Infatti i titoli di stato non saranno ... (termometropolitico)

Il provvedimento contro la madre Tratto in salvo dalla polizia, il bimbovive insieme a una famiglia affidatariasi sta prendendo cura di lui. La madre biologica, finita sotto processo, è ...L'Agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale (JAXA) ha dichiaratola navicella ha affrontato una discesa autonoma di circa 20 minuti a partire dalle 16 (italiana). Soprannominato "...Continuano a rincorrersi i retroscena relativi all'operazione e al successivo ricovero della moglie di William ...La 9a di ritorno ha poco da dire, visto che sono già decise, in entrambi i Gironi, le qualificate per Pool Promozione e Pool Salvezza. I tre punti in palio però potranno essere portati in dote nella s ...