A che ora parte Federica Brignone nel gigante di Jasna | programma esatto | n di pettorale | canale tv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Saranno otto le azzurre al via delfemminile che aprirà la due giorni dedicata alle prove tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in, in Slovacchia, domani, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 09.30 (seconda manche alle ore 13.00):con l’1, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 33, Elisa Platino col 38, Lara Della Mea col 43, Ilaria Ghisalberti col 55 ed Ambra Pomarè col 57. Saranno 69 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra scatterà con il numero 1, quindi partirà proprio alle ore 09.30. Ilfemminile di ...