A Capannori aperti due Punti Digitale Facile

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sonodue(Pdf), che rappresentano un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi. “Anche nel caso di– afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – siamo di fronte ad un Comune che amplia e diversifica la sua capacità di offrire sempre nuovi servizi ai cittadini. Infatti, dopo l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, attivo ormai da tanti anni e il più recente sportello di prossimità, adesso completa il quadro con l’inaugurazione del Punto, uno dei primi dei 169 che entro un anno e mezzo apriremo in Toscana. Siamo cioè di fronte ad una grande ...

... della Città di Lucca e del Comune di, offre la possibilità di segnalare la presenza di ... Sono circa 9.000 i procedimenti giudiziariogni anno in Italia per reati in danno di animali, ...Tra i centri più importanti alle urne ci sono, Fivizzano e Montecatini Terme. In Versilia seggisolo a Stazzema Seggia primavera in 37 comuni tra le province di Lucca, Massa -...Un laboratorio di idee civico e radicato sul territorio, che mette al centro la persona e le persone e che vede nell'attuale assessore all'ambiente e all'urbanistica, Giordano Del Chiaro, la figura gi ...Un laboratorio civico e radicato sul territorio composto da una cinquantina di persone che spingono sulla candidatura di Giordano del Chiaro, attuale assessore all'ambiente e all'urbanistica della gi ...