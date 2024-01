96enne riceve per errore una bolletta da 24 000 euro | “Per fortuna ho il cuore forte”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Nel mese di dicembre è diventato tristemente famoso il caso di Caterina Giovinazzo, 88enne di Camporosso in provincia di Imperia, chette unadell’acqua di oltre 15.000, rivelatasi poi sbagliata. Il danno però era fatto e per il turbamento la donna è stata ricoverata per un malore in ospedale, da dove purtroppo non è più uscita in quanto è morta qualche giorno dopo. Qualcosa di molto simile è successo a Giuseppina, donnadi Sassuolo, che ha ricevuto unadell’acqua ancora più alta: 24.274,75. Anche in questo caso si è trattato di unainviata per, ma che poteva costare carissimo alla povera donna considerando la sua veneranda età e l’importo elevatissimo da ...