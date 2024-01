6 domande ad Antonella Fiordelisi | il rapporto con la moda e non solo e un messaggio ai lettori

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024), sport, sogni e aspirazioni.risponde a 6. L’ultima è dedicata aie ai fan Modella, sportiva, imprenditrice ed eterna sognatrice. Ma sempre con i piedi per terra!è una continua scoperta, oltre che una donna in costante evoluzione: tenace, intraprendente è sempre pronta a mettersi in gioco. In molti ambiti della vita, dallo sport alla Tv, passando per ladimostra di avere carattere e grinta. Due doti che abbinate all’insindacabile bellezza della giovane salernitana creano un mash-up vincente. Appena conclusa l’esperienza a Pechino Express,non perde tempo, ricominciando così a lavorare sui propri ...